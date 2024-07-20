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В Роспотребнадзоре рассказали о случаях листериоза в России

Роспотребнадзор: в РФ встречаются единичные случаи листериоза в последние годы

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Shutterstock

В России в последние годы заболеваемость листериозом находится на уровне единичных случаев. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что в РФ заболеваемость листериозом находится на низком уровне благодаря системно проводимым санитарно-профилактическим мероприятиям. В прошлом году было исследовано около 120 тыс. проб мяса и продуктов его переработки, по микробиологическим показателям было выявлено около 4% проб, не соответствующих гигиеническим нормативам.

20 июля Центр по контролю за заболеваниями сообщил, что в США вслед за Канадой началась вспышка смертельно опасной болезни — листериоза.

Инфекция зарегистрирована уже в 12 штатах, при этом большинство заболевших находятся на лечении в штатах Нью-Йорк и Мэриленд на Восточном побережье США. Всего зарегистрировано 28 случаев.

Листериоз является смертельно опасной болезнью для нерожденных детей, новорожденных, людей старше 60 лет и с ослабленной иммунной системой.

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