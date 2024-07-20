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Яровая назвала возможную причину вспышек листериоза в США и Канаде

Яровая связала вспышки листериоза в США и Канаде с деятельностью биолабораторий

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предположила, что вспышки листериоза со смертельными исходами в США и Канаде могут быть связаны с деятельностью американских биолабораторий. Об этом сообщает РИА Новости.

«Одновременные вспышки опасных заболеваний могут иметь прямое отношение к неуправляемой деятельности биолабораторий США», — сказала Яровая, отметив, что пришла к подобным выводам после изучения документальных доказательств, полученных в ходе парламентского расследования.

По словам вице-спикера, причиной вспышек могут быть утечки или прямые эксперименты.

Она призвала граждан США и Канады требовать проведения расследования причин распространения вируса и деятельности лабораторий Пентагона.

Отмечается, что в Канаде на этой неделе была зафиксирована вспышка листериоза. Несколько человек были госпитализированы в Онтарио, Квебеке и Новой Шотландии. Позже об обнаружении вируса объявили в США, его зафиксировали уже в 12 штатах вдоль Восточного побережья и на Среднем Западе.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о случаях листериоза в России.

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