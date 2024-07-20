Руководитель Министерства транспорта Российской Федерации Роман Старовойт заявил, что строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург может начаться уже в текущем году. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в правительстве 19 июля состоялось первое совещание после подписания соглашения о строительстве магистрали.

В текущий момент определяется форма управления проектом, а также формируется проектный офис на площадке правительства, добавил Старовойт.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о начале работ по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.

Также гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Владимир Пястолов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что поезд «Аврора» начнет курсировать между Москвой и Петербургом в декабре 2024 года.

Пястолов уточнил, что составы «Аврора» будут стартовать одновременно из Москвы и Санкт-Петербурга, и время в пути составит пять с половиной часов.

Ранее власти РФ утвердили строительство ВСМ от Москвы до Петербурга.