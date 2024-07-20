В Туапсинском районе загорелся лес

Пожар произошел в районе села Кривенковское возле Анастасиевских водопадов в Туапсинском районе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Лесопожарные формирования тушат огонь на площади 1,9 га. Всего задействовано 22 человека и 6 единиц техники. На место едет дополнительная техника и специалисты для скорейшей ликвидации лесного возгорания.

14 июля в курортном поселке Абрау-Дюрсо произошел крупный пожар. Как сообщил Telegram-канал SHOT, шесть домов и несколько машин сгорели на территории туристической базы «Голубая волна». На территории Новороссийска ввели режим ЧС. Из-за пожара эвакуировали 500 человек. В главном управлении МЧС по Краснодарскому краю заявили, что угроза населенным пунктам в районе хутора Дюрсо, где распространился пожар, отсутствует. Глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале сообщил, что в связи с возникновением ландшафтных пожаров на территории города введен режим ЧС.

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах России ожидается чрезвычайная пожарная опасность.