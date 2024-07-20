Кандидат на пост вице-президента США от республиканцев призвал Байдена уйти в отставку

Кандидат на пост вице-президента Соединенных Штатов от республиканской партии, сенатор Джей-Ди Вэнс обратился к действующему президенту страны Джо Байдену с призывом немедленно уйти в отставку, если тот не может продолжать президентскую гонку. Об этом сообщает ТАСС.

«Если ты не можешь участвовать в гонке, ты не можешь и служить. Он должен немедленно уйти в отставку», – заявил Вэнс.

Однопартиец экс-президента Дональда Трампа также отметил, что те, кто призывает президента США сняться с предвыборной гонки, но при этом остаться на посту главы государства, «проявляют абсурдный уровень цинизма».

Накануне бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что президента Байдена скоро можно будет убедить в необходимости его выхода из президентской гонки. Глава государства уже близок к подобному решению, отметила она.

До этого сообщалось, что семья Байдена обсуждает возможный план по его выходу из предвыборной кампании.

Ранее демократы перенесли голосование о выдвижении Байдена.