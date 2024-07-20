Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кандидат на пост вице-президента США от республиканцев призвал Байдена уйти в отставку

Кандидат на пост вице-президента США призвал Байдена уйти в отставку до выборов

close
100%
Tom Brenner/Reuters

Кандидат на пост вице-президента Соединенных Штатов от республиканской партии, сенатор Джей-Ди Вэнс обратился к действующему президенту страны Джо Байдену с призывом немедленно уйти в отставку, если тот не может продолжать президентскую гонку. Об этом сообщает ТАСС.

«Если ты не можешь участвовать в гонке, ты не можешь и служить. Он должен немедленно уйти в отставку», – заявил Вэнс.

Однопартиец экс-президента Дональда Трампа также отметил, что те, кто призывает президента США сняться с предвыборной гонки, но при этом остаться на посту главы государства, «проявляют абсурдный уровень цинизма».

Накануне бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что президента Байдена скоро можно будет убедить в необходимости его выхода из президентской гонки. Глава государства уже близок к подобному решению, отметила она.

До этого сообщалось, что семья Байдена обсуждает возможный план по его выходу из предвыборной кампании.

Ранее демократы перенесли голосование о выдвижении Байдена.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами