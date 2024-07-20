«Все спокойно гуляли»: очевидцы рассказали о пожаре в ТЦ «Галерея»

Пожар в торгово-развлекательном центре «Галерея» в Санкт-Петербурге начался на пятом этаже в зоне фуд-корта. Об этом «Газете.Ru» рассказал очевидец произошедшего Алексей. По его словам, после объявления о возможном пожаре люди продолжили гулять по торговому центру. Он отметил, что объявление об эвакуации прозвучало только спустя почти полчаса после начала пожара.

«По громкой связи объявили «код 1000», подозрение на пожар. Перестали работать лифты. Но спокойно все гуляли внутри. Спустя 20-30 минут отключили эскалаторы, объявили об эвакуации. Охрана открыла все двери, и люди спокойно выходили. Пожарные были на месте, в большом количестве. Было видно, что они уже на крыше и что-то тушат. Людей было очень много, паники, давки не наблюдал», — сказал он.

Другой очевидец рассказал «Газете.Ru», что возгорание произошло в ресторане «Мясной цех». При этом он утверждает, что оповещения о пожаре и эвакуации посетителей не было.

«Возгорание произошло на 5 этаже в ресторане «Мясной цех», для сотрудников ввели команду «1000», сработала система пожаротушения. Было сильное задымление, но оповещения о пожаре и массовой эвакуации не было. Когда произошло задымление, поначалу все ломанулись к выходам, как таковой паники не было. Затем все поутихло, сотрудники ресторана и ТЦ попросили отойти на безопасное расстояние. Этажами ниже магазины работали, как и раньше. Поскольку сегодня выходной, народу в ТЦ было достаточно много», — пояснил он.

Как сообщили в МЧС, пожар уже ликвидировали. Возгорание началось в вентиляционной вытяжке кафе на пятом этаже торгового центра, его площадь составила 5 кв.м.

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