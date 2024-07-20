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В России пассажирское судно столкнулось с моторной лодкой

РЕН ТВ: в Самаре пассажирское судно «Валдай» столкнулось с легкомоторной лодкой

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Kevin Coombs/Reuters

В Самаре пассажирское судно «Валдай» столкнулось с легкомоторной лодкой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, пять человек пострадали. Инцидент произошел вблизи базы отдыха «Чайка». Все пострадавшие были пассажирами легкомоторной лодки — трое мужчин и две женщины. Их госпитализировали.

2 июля в Санкт-Петербурге у Лазаревского моста гидроцикл столкнулся с катером.

15 июня в Астраханской области четыре человека были госпитализированы после столкновения лодки с понтоном. Инцидент произошел в акватории реки Чурка вблизи поселка Ильинка Володарского района. Маломерное судно, на борту которого находилось четыре человека, включая водителя, совершило наезд на стоячий понтон.

До этого катер врезался в лодку на реке Исеть в центре Екатеринбурга.

Ранее в Турции спасли пассажиров затонувшего катера.

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