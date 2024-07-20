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Жителя Удмуртии наказали за истязание детей и угрозы в адрес бывшей супруги

В Удмуртии мужчину наказали за истязание двух детей и угрозы расправы

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Shutterstock

В Удмуртии мужчина почти год избивал своих детей, его отправили в колонию за их истязание и угрозы расправы в адрес экс-супруги. Об этом сообщает республиканском СУ СКР.

Как удалось доказать стороне обвинения, отец 11-летней девочки и 12-летнего мальчика систематически применял к ним физическую силу. Он издевался над ними в период с января по октябрь 2023 года, нанося удары по голове и другим частям тела, а также грозился расправиться со своей бывшей женой.

Свидетелями его жестокости стали односельчане, соседи и родственники. На основе их показаний следователи сформировали неопровержимую доказательственную базу.

В итоге суд назначил домашнему тирану наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы. Этот срок осужденный будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Ранее житель Амурской области избивал падчерицу и держал ее в подвале в воспитательных целях.

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