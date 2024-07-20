Во Франции на протестной акции начались стычки с полицией

Акция протеста в Ля-Рошели на западе Франции против строительства водохранилищ переросла в столкновения с полицией. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Отмечается, что демонстранты разделились на несколько шествий. Полиция набросилась на них и применила слезоточивый газ.

Протестующие направляются в сторону порта Ля-Рошели, чтобы его заблокировать. Некоторые пытаются попасть на его территорию вплавь.

На фоне демонстрации образовалась группа радикалов движения Black block. Они разбили витрины супермаркета, зашли внутрь и нанесли ущерб.

17 июля сторонники независимости Новой Каледонии потребовали отослать с островов архипелага французскую полицию.

Помимо полиции, сторонники независимости архипелага потребовали отставки верховного комиссара заморской территории Луи Ле Франа и прокурора Ива Дюпа. По словам Хумуни, эти два чиновника являются источниками нестабильности и конфликта на архипелаге.

Ранее в Великобритании задержали пять человек из-за беспорядков в Лидсе.