Мощные пожары охватили леса Монтаны

Мощные пожары охватили леса штата Монтана на северо-западе США. Об этом пишет Daily Montanan.

На пике площадь трех активных пожаров в Монтане достигала 70 квадратных миль.

Отмечается, что синоптики прогнозируют очень высокие температуры в сочетании с ветром — опасные условия для пожаров, которые могут продолжиться дальше. Самый крупный из пожаров на юго-востоке Монтаны в местечке Дедман начался из-за молнии, которая ударила по лесу.

До этого сообщалось, что международная группа ученых из Китая, Германии и США обнаружили необычную взаимосвязь между крупными лесными пожарами и химией озонового слоя. Как показали исследования после масштабных лесных пожаров в Австралии в 2019 и 2020 годах, горящие леса могут привести к появлению нового феномена: дымового вихря. Дымовые вихри как минимум вдвое удваивают аэрозольную нагрузку на стратосферу и влияют на концентрацию озона. Аэрозоли из-за лесных пожаров действуют на озоновый слой парадоксальным образом — они истощают его на средних высотах, но увеличивают концентрацию высоко в атмосфере.

Ранее сообщалось, что на западе Турции потушили лесной пожар с помощью вертолетов и самолетов.