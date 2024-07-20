Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мощные пожары охватили леса Монтаны

Мощные пожары охватили леса американского штата Монтана

Мощные пожары охватили леса штата Монтана на северо-западе США. Об этом пишет Daily Montanan.

На пике площадь трех активных пожаров в Монтане достигала 70 квадратных миль.

Отмечается, что синоптики прогнозируют очень высокие температуры в сочетании с ветром — опасные условия для пожаров, которые могут продолжиться дальше. Самый крупный из пожаров на юго-востоке Монтаны в местечке Дедман начался из-за молнии, которая ударила по лесу.

До этого сообщалось, что международная группа ученых из Китая, Германии и США обнаружили необычную взаимосвязь между крупными лесными пожарами и химией озонового слоя. Как показали исследования после масштабных лесных пожаров в Австралии в 2019 и 2020 годах, горящие леса могут привести к появлению нового феномена: дымового вихря. Дымовые вихри как минимум вдвое удваивают аэрозольную нагрузку на стратосферу и влияют на концентрацию озона. Аэрозоли из-за лесных пожаров действуют на озоновый слой парадоксальным образом — они истощают его на средних высотах, но увеличивают концентрацию высоко в атмосфере.

Ранее сообщалось, что на западе Турции потушили лесной пожар с помощью вертолетов и самолетов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами