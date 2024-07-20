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В Петербурге произошло задымление над ТРЦ «Галерея»

«Фонтанка»: задымление произошло над крышей ТРЦ «Галерея» в центре Петербурга

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Justin Stumberg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Задымление произошло над крышей ТРЦ «Галерея» в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка».

Задымление на фудкорте торгового центра заметили очевидцы. Причина инцидента пока не установлена.

Судя по кадрам, опубликованным Telegram-каналом Mash, на место уже прибыли сотрудники пожарной охраны. Покупателей и сотрудников по громкой связи попросили покинуть комплекс.

Отмечается, что задымление над «Галереей» на Лиговском проспекте было замечено около четырех часов дня.

В ГУ МЧС по Петербургу «Фонтанке» сообщили, что пожарные проводят разведку.

Накануне в Москве из-за китайской зарядки загорелся автомобиль Omoda. Как сообщалось, возгорание произошло в салоне кроссовера около 18:00. Машина была припаркована во дворе жилого дома на улице Героев Панфиловцев в Северном Тушино.

Ранее из-за задымления был эвакуирован Версальский дворец.

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