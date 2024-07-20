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В Кузбассе пытаются спасти собаку, которая уже несколько дней сидит на балконе

В Кемеровской области хозяин уехал на несколько дней, оставив собаку на балконе

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Shutterstock/Kosobu

В Кемеровской области собаку закрыли на балконе на несколько дней, полиция и спасатели бездействуют. Об этом сообщает mk.ru.

Жители Осинников рассказали, что житель дома на улице Ефимова запер на балконе своего питомца и куда-то уехал. По словам его соседей, собака находится там уже около четырех дней. Периодически она начинает скулить и лаять.

Соседи вызывали участкового, который опросил жильцов дома, но сделать ничего не смог. Собака до сих пор сидит под солнцем без воды и еды. Где находится ее хозяин, пока неизвестно. Теперь горожане требуют для него наказания за жестокое обращение с животным.

Ранее в Москве спасли собаку, которая просидела на балконе двое суток без еды и воды.

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