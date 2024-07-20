В Омске загорелись семь домов из-за аварии на газопроводе

Пожар на площади 1 тысяча квадратных метров произошел в Омске, горят семь жилых домов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.

«Поступило сообщение о пожаре на улице 18-я Линия. По предварительной информации, горят семь домов. На месте работают 12 единиц техники и 36 человек личного состава МЧС России, — сообщили в МЧС.

Отмечается, что возгорание произошло во время устранения аварии на газопроводе сотрудниками газовой службы. В настоящее время пожар локализован.

14 июля в курортном поселке Абрау-Дюрсо произошел крупный пожар. Как сообщил Telegram-канал SHOT, шесть домов и несколько машин сгорели на территории туристической базы «Голубая волна». На территории Новороссийска ввели режим ЧС. Из-за пожара эвакуировали 500 человек. В главном управлении МЧС по Краснодарскому краю заявили, что угроза населенным пунктам в районе хутора Дюрсо, где распространился пожар, отсутствует.

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах России ожидается чрезвычайная пожарная опасность.