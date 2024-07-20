Самолеты-амфибии вылетели на тушение лесных пожаров в Якутии

Два самолета-амфибии Бе-200 вылетели для борьбы с пожарами в Верхневилюйском районе Якутии. Об этом сообщается в Telegram-канале якутского оперативного штаба.

«В связи с тем, что лесной пожар перекинулся через реку Быракан и движется в направлении села Быракан, сразу два самолета-амфибии Бе-200 будут работать в Верхневилюйском районе Якутии для снятия угрозы», — говорится в сообщении.

Также на тушение пожаров в районе привлечены дополнительные силы. В регионе наблюдается сильный ветер, установилась аномальная жара.

14 июля в курортном поселке Абрау-Дюрсо произошел крупный пожар. Как сообщил Telegram-канал SHOT, шесть домов и несколько машин сгорели на территории туристической базы «Голубая волна». На территории Новороссийска ввели режим ЧС. Из-за пожара эвакуировали 500 человек. В главном управлении МЧС по Краснодарскому краю заявили, что угроза населенным пунктам в районе хутора Дюрсо, где распространился пожар, отсутствует.

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах России ожидается чрезвычайная пожарная опасность.