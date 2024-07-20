В Краснодаре задержали участников протеста против отключения электричества

В Краснодаре задержали нескольких участников протеста. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Жители города вышли на улицы из-за проблем с электричеством. Подробностей не приводится.

«Пока задержаны как минимум двое человек: мужчина и женщина», — пишет Telegram-канал Baza.

20 июля в Краснодаре местные жители перекрыли дорогу на улице Краеведа Соловьева из-за отключений света. По словам одного из жителей, в ЖК «Краски» на улице Краеведа Соловьева отключили электроэнергию 19 июля примерно в 13:00 — сутки электричества нет. Он заявил, что ситуация повторяется несколько недель подряд. Мужчина отметил, что люди вышли на улицу, потому что отчаялись. Жильцы написали жалобу в Следственный комитет России.

Позднее в администрации Прикубанского округа сообщили, что водоснабжение приостановили из-за аварии на электросетях.

Похожий случай произошел в Краснодаре 16 июля. Жители 100 улиц Прикубанского и Западного округов города временно остались без света из-за повреждений на линиях трансформаторных подстанций.

Ранее в центре Волгограда отключили электричество после технологических проблем.