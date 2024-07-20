Владелец дома обвинил арендатора в краже лестницы

В Германии арендодатель подал в суд на арендатора из-за исчезновения наружной лестницы в его доме. Об этом пишет Bild.

В 2019 году Даниэль П. самостоятельно построил в арендованном им доме винтовую лестницу, чтобы выходить в сад прямо из своей квартиры на верхнем этаже. Спустя три года лестница внезапно исчезла, и хозяин дома потребовал, чтобы Даниэль вернул ее.

Мужчина уверен, что лестница стала его собственностью, так как арендатор занимался улучшением жилплощади в обмен на снижение ренты. При этом Даниэль утверждал, что потратил на лестницу €1600 вынужденно из-за прихоти домовладельца.

«Мне пришлось ее построить только потому, что хозяин дома заколотил дверь в подвал, через которую я обычно выходил в сад», — отметил мужчина.

Тем не менее владельцу дома и бывшему арендатору удалось прийти к мировому соглашению. Теперь Даниэль должен заплатить за повторную установку лестницы, которую он уже выставил на продажу, а хозяин дома отдать €300 на благотворительность, когда конструкция появится на месте.

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