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В Якутии пассажирский самолет повредил шасси во время посадки

В Якутии при посадке самолета произошел разрыв пневматиков основных опор шасси

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Shutterstock

Разрыв пневматиков основных опор шасси произошел при посадке пассажирского самолета в городе Мирный в Якутии. Подробности сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Как уточнили в ведомстве, в результате инцидента никто не пострадал. На борту находились 49 пассажиров и четыре члена экипажа.

«При посадке в городе Мирный у воздушного судна Ан-24 АО «Авиакомпания «АЛРОСА», выполнявшего рейс по маршруту «Ленск-Мирный», произошел разрыв пневматиков основных опор шасси», — уточнили в ведомстве.

Незадолго до этого самолет «Уральских авиалиний», летевший из Антальи в Екатеринбург рейсом U-61574, по прибытии к месту назначения совершил посадку с одним отказавшим двигателем.

19 июля самолет Air India совершил посадку в аэропорту Красноярска в 23:52 (19:52 мск) 18 июля. Отмечается, что экстренная посадка произошла из-за срабатывания датчиков задымления. В ведомстве подчеркнули, что пожара или задымления в самолете не обнаружено. На борту Boeing 777 находилось 243 пассажира. Никому из них не потребовалась медицинская помощь при посадке.

Поздно вечером 19 июля представитель международного аэропорта Красноярск сообщил, что резервный борт Air India вылетел из административного центра края. Он отправился с пассажирами из Индии в финальный пункт назначения.

Ранее россиянин отказался покидать самолет, заявив о его минировании после посадки в Самарканде.

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