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При атаке дрона ВСУ в Курской области ранило комбайнера

Губернатор Смирнов: мужчина ранен в результате атаки дрона ВСУ в Курской области

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Inna Varenytsia/REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона нанесли удар по комбайну в поле недалеко от села Снагость Кореневского района. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Ранение получил механизатор. Его доставили в Глушковскую районную больницу, там оказали необходимую медицинскую помощь.

Накануне Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что в небе над регионом были сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также он сообщал, что был уничтожен еще один беспилотный летательный аппарат.

По данным Telegram-канала SHOT, над городом Курском прогремела серия взрывов, а силы ПВО сбили украинские беспилотники. По словам местных жителей, прозвучали от семи до 10 взрывов, в настоящее время информации о последствиях и пострадавших нет.

Ранее от атаки БПЛА в Белгородской области пострадали двое мирных жителей.

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