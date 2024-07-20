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В Краснодаре местные жители перекрыли улицу из-за отключения света

93.ru: в Краснодаре местные жители перекрыли улицу из-за отключения света

Местные жители перекрыли дорогу в Краснодаре на улице Краеведа Соловьева из-за отключений света. Об этом сообщает 93.ru.

Один из местных жителей рассказал, что в ЖК «Краски» на улице Краеведа Соловьева, выключили свет 19 июля примерно в 13:00 — сутки его нет. Он отметил, что такая ситуация повторяется несколько недель подряд.

«Сегодня люди настолько отчаялись, что вышли на улицу», — пишет портал.

Отмечается, что на месте уже работает Росгвардия и полиция. Жильцы написали жалобу в Следственный комитет.

До этого сообщалось, что жители 100 улиц Прикубанского и Западного округов Краснодара временно остались без света из-за повреждений на линиях трансформаторных подстанций. Об этом рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города. Там отмечали, что в городе не работают 177 трансформаторных подстанций. Похожий случай произошел в Краснодаре 8 июля. В тот день жители 35 улиц Прикубанского района города временно остались без электричества из-за повреждений на линиях трансформаторных подстанций.

Ранее в центре Волгограда было отключено электричество после технологических проблем.

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