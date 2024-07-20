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Москвичей предупредили о грозе

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень опасности из-за скорой грозы

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Сергей Булкин

В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за приближающейся грозы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

20 июля в столичном регионе ожидаются переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер скоростью 5-10 метров в секунду. При этом столбики термометра будут показывать +23-25℃.

21 июля в Москве и Подмосковье будет облачно, с прояснениями, ожидаются кратковременный дождь и местами гроза. Скорость ветра достигнет 5-10 метров в секунду. В дневные часы температура воздуха будет в районе +23-25℃.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в выходные (20-21 июля) начался бархатный сезон. По его словам, это такое время, когда температуры воды и воздуха не очень отличаются друг от друга и составляют +23-26℃.

Также синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что к 21 июля в Москве выпадет более 50% месячной нормы осадков.

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