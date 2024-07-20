Пресс-секретаря главы Кунашакского района избили, чтобы она уволилась с работы

Избившего пресс-секретаря главы Кунашакского района гражданского супруга привлекут к ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на источник.

По его информации, муж девушки был категорически против ее работы в администрации.

«Из-за этого в семье часто возникали конфликты, которые и привели к избиению пресс-секретаря», — сказал источник.

Он отметил, что местный депутат Даян Иштимиров является близким другом гражданского мужа пиарщицы. Чтобы убедить свою жену оставить работу, он решил привлечь его к семейному конфликту. А у депутата, скорее всего, были свои политические интересы, добавил источник.

19 июля сообщалось, что в Москве неизвестные напали на генерального директора системы элитных фитнес-клубов World Class Дмитрия Бабанова, когда он отказался отдать им 1 млн рублей после конфликта на заправочной станции в Подмосковной деревне Лыткино. По словам адвоката гендиректора, от Бабанова потребовали возместить моральный ущерб, но, получив отказ, мужчину избили.

Ранее в суд поступило дело об убийстве Игоря Талькова.