Супруги из Пермского края отсудили у авиакомпании компенсацию за ночевку в аэропорту

Авиакомпания выплатит компенсацию пассажирам, которым пришлось заночевать в аэропорту. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на решение Березниковского городского суда.

Семейная пара из Пермского края возвращалась домой из Минска, но из-за погодных условий самолет совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде. Авиакомпания «Икар», выполнявшая рейс в «Большое Савино», не предоставила пассажирам, оказавшимся в чужом городе, гостиницу на время ожидания повторного вылета в Пермь.

Пермяки вынужденно провели ночь в аэропорту, не получили горячее питание и обратились в суд, потребовав компенсацию морального вреда. Истцы отметили, что не могли долгое время питаться сухими пайками из-за имеющихся заболеваний. Супруги также рассказали, что спали на надувных матрасах прямо в зале аэропорта, после чего состояние их здоровья ухудшилось.

В итоге суд встал на сторону пассажиров, они получат 45 тыс. рублей компенсации на двоих.

Ранее россиянин отсудил у авиакомпании компенсацию за ночные кошмары после проблемного полета.