Суд арестовал подростка после покушения на депутата Госдумы в Самаре

Суд арестовал подростка по делу о нападении на депутата Государственной думы Михаила Матвеева в Самаре. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Самарской области в своем Telegram-канале.

«Судом по ходатайству следователя в отношении несовершеннолетнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 1 месяц и 29 дней», — говорится в сообщении.

До этого следствие предъявило обвинение 19-летним уроженцам республик Узбекистана и Таджикистана, а также 16-летнему местному жителю в покушении на депутата Госдумы и его водителя.

Сам Матвеев рассказывал, что на него напали из-за его попытки остановить драку между мужчинами. Депутат отметил, что одного из нападавших пришлось задерживать своими силами, а сбежавших искали правоохранительный органы. По его словам, полиция ехала около 40 минут на место происшествия. До этого сообщалось, что СК России завел уголовное дело по информации о нападении мигрантов на депутата Государственной думы Михаила Матвеева в Самаре.

Ранее мигрант напал на двух женщин возле кафе в Петербурге.