Женщина позволила четырехлетней дочери поиграть в бассейне с сотнями крокодилов

В Таиланде женщина разрешила своей маленькой дочери играть в бассейне с детенышами крокодилов. Об этом пишет South China Morning Post.

В начале июля жительница Таиланда Кванруди Сириприча опубликовала в сети несколько видеороликов, на которых ее дочь играет с множеством крокодильих детенышей. На них видно, как бесстрашная девочка лежит в бассейне с рептилиями и держит нескольких из них в руках.

Позднее Кванруди призналась, что крокодильчикам, с которыми играет ее дочь, меньше 15 дней от роду, и у них еще нет зубов. Она заверила обеспокоенную общественность, что внимательно следит за своей дочерью и готова вытащить ее из бассейна при малейшем намеке на опасность.

«Когда эти крокодильчики подрастут, у них вырастут зубы и станет толще кожа, моя дочь больше не сможет с ними играть», — уточнила женщина.

Тем не менее она столкнулась с критикой в социальных сетях. Пользователи напомнили, что детеныши крокодилов все равно представляют опасность для ребенка, несмотря на их кажущуюся безобидность.

Ранее родители решили отдать трехмесячную дочь в другую семью, потому что были заняты работой.