Жена гендиректора оборонного завода обвинила его в многолетнем насилии над дочерью

В Москве задержали гендиректора оборонного предприятия по обвинению в многолетнем сексуальном насилии над ребенком. Об этом сообщает «Сапа».

По данным Telegram-канала, недавно к правоохранителям обратилась 40-летняя жена топ-менеджера. Она оставила заявление, в котором утверждала, что ее 67-летний супруг виновен с растлении ее дочери. Впервые мужчина, по словам его жены, изнасиловал девочку, когда той было всего девять лет.

Следственный комитет возбудил в отношении предполагаемого насильника уголовное дело. Мужчина уже задержан. Как уточняется, подозреваемый является генеральным директором одного из военных заводов. По предварительным данным, он надругался над падчерицей с 2019 года по 2023-й.

Ранее в Москве мать и отчим несколько лет насиловали дочь-школьницу.