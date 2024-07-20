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В трех областях Украины ночью были повреждены объекты энергосистемы

«Укрэнерго»: в трех областях Украины пострадали энергообъекты

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Константин Либеров/AP

Минувшей ночью в трех регионах Украины в результате взрывов были повреждены энергетические объекты. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

В сообщении отмечается, что объекты передачи электроэнергии пострадали в Полтавской, Сумской и Черниговской областях. В результате «были обесточены промышленные и бытовые потребители в ряде районов Полтавщины и Черниговщины».

К утру подача электроэнергии для большинства потребителей была восстановлена. Проведение аварийных работ еще продолжается.

19 июля сообщалось, что Евросоюз выделит Украине грант в размере €100 млн на защиту энергосистемы страны. Средства будут направлены на ремонт поврежденного оборудования, а также на модернизацию высоковольтных подстанций в западных регионах страны и развитие межгосударственных интерконнекторов, соединяющих Украину с европейской энергосистемой. Соглашение было подписано в Киеве главой представительства немецкого государственного банка развития KfW на Украине Лоренцем Гесснером и главой правления НЭК «Укрэнерго» Владимиром Кудрицким.

Ранее стало известно, что в июне Украина увеличила закупку электричества за рубежом до исторического максимума.

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