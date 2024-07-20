В правительстве не исключили пересмотра условий программы «Семейная ипотека»

В правительстве России не исключают возможности пересмотра условий программы «Семейная ипотека». Об этом заявил зампред кабинета министров Марат Хуснуллин, сообщает ТАСС.

По словам Хуснуллина, на сегодняшний день «Семейной ипотекой» воспользовались более 1,1 млн семей. В правительстве внимательно наблюдают за динамикой развития программы, на которую из госбюджета ежегодно доплачиваются сотни миллиардов рублей.

«В течение трех месяцев мы посмотрим, какая будет динамика. Если понадобятся какие-нибудь меры, будем выносить на уровень правительства», — сообщил Хуснуллин в Уфе по итогам рабочей поездки в столицу Башкирии.

10 июля сообщалось, что Минфин продлил программу «Семейная ипотека» до 2030 года с новыми условиями. Обновленная программа со ставкой 6% распространится на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы и Московской области, а также жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти может составлять не более 12 млн рублей, для остальных российских регионов — не более 6 млн. рублей. Первоначальный взнос — 20%.

С начала 2024 года в рамках программы «Семейная ипотека» россияне оформили 213 тысяч кредитов на общую сумму 1,176 трлн рублей. Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявил, что «Семейная ипотека» остается самой востребованной программой с господдержкой.

Ранее в России составили портрет заемщика по семейной ипотеке.