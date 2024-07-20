На Украине дело о нападении на Фарион переквалифицировали в убийство

Национальная полиция Украины переквалифицировала дело о нападении на бывшего депутата Верховной рады Ирину Фарион в дело о предумышленном убийстве. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале полиции.

«Преступление переквалифицировано на часть 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Санкция указанной статьи подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Отмечается, что преступник пока не задержан.

19 июля во Львове совершено покушение на Ирину Фарион: женщине выстрелили в область виска около ее дома, врачи не смогли ее спасти. Фарион известна своими жесткими высказываниями о России и русском языке.

В ноябре прошлого года она поссорилась с бойцами «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) после того, как заявила, что не воспринимает русскоязычных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не считает их украинцами. Экс-командир батальона Максим Жорин пригрозил ей «побратимами из Львова». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МВД Украины назвали две версии убийства Фарион.