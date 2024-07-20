На севере Украины поврежден энергетический объект

В Сумской области на севере Украины объект энергетической инфраструктуры получил повреждение. Об этом сообщает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

По информации издания, объект поврежден в Конотопе.

Ночью сообщалось о взрывах в столице Украины Киеве.

Мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщал о работе системы противовоздушной обороны (ПВО). В Киевской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях объявлялась воздушная тревога.

Накануне взрывы произошли в Харькове на востоке Украины. До этого сообщалось о взрывах в пригороде Днепра. В городе работали средства ПВО.

Российские военнослужащие начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские военные ударили по военному аэродрому в Полтавской области.