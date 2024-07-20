Москвичам пообещали «классическую погоду» до конца следующей недели

Классическая июльская погода без аномальной жары продлится в Москве до конца следующей недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

По его словам, эта «передышка от аномальной жары» будет достаточно длительной. Температура, близкая к норме, будет точно до конца рабочих дней следующей недели и с большой степенью вероятности в выходные тоже, добавил он.

«Ночные температуры — около 15, а дневные температуры — 23-25 градусов, в середине недели — до 28», — уточнил синоптик.

Вильфанд подчеркнул, что такая погода является «классической» для третьей декады июля в Москве.

Накануне синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что к 21 июля в Москве выпадет более 50% месячной нормы осадков. Синоптик уточнил, что дожди этим летом не являются самыми сильными по интенсивности. Однако их можно назвать самыми продолжительными.

В тот же день ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова говорила, что на смену аномальной жаре в столичный регион пришел холодный атмосферный фронт, сопровождаемый дождями и грозами.

Ранее Вильфанд сравнил температуру воды в Черном море с «парным молоком».