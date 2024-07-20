Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вспышка листериоза перекинулась на еще одну страну

В США вслед за Канадой началась вспышка смертельно опасного листериоза

close
100%
Neil Hall/Pool via AP

В США вслед за Канадой началась вспышка смертельно опасного заболевания — листериоза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Центра по контролю за заболеваниями.

Заболевание зарегистрировано уже в 12 штатах, при этом большинство заболевших находятся на лечении в штатах Нью-Йорк и Мэриленд на Восточном побережье США.

Листериоз является смертельно опасным заболеванием для нерожденных детей, новорожденных, людей старше 60 лет и с ослабленной иммунной системой. Всего зарегистрировано 28 случаем заболевания.

По данным американского Центра по контролю за заболеваниями, пока нет точных данных о причинах вспышки — но известно, что многие заболевшие листериозом употребляли в пищу готовые мясные и колбасные изделия из магазинов.

Весной в шаурме из Москвы и Санкт-Петербурга обнаружили опасные бактерии.

Употребление продуктов с листериями или стафилококком может привести к развитию пищевой токсокоинфекции или листериоза.

Ранее в Братске более 100 человек отравились шаурмой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами