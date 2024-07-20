Вспышка листериоза перекинулась на еще одну страну

В США вслед за Канадой началась вспышка смертельно опасного заболевания — листериоза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Центра по контролю за заболеваниями.

Заболевание зарегистрировано уже в 12 штатах, при этом большинство заболевших находятся на лечении в штатах Нью-Йорк и Мэриленд на Восточном побережье США.

Листериоз является смертельно опасным заболеванием для нерожденных детей, новорожденных, людей старше 60 лет и с ослабленной иммунной системой. Всего зарегистрировано 28 случаем заболевания.

По данным американского Центра по контролю за заболеваниями, пока нет точных данных о причинах вспышки — но известно, что многие заболевшие листериозом употребляли в пищу готовые мясные и колбасные изделия из магазинов.

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Употребление продуктов с листериями или стафилококком может привести к развитию пищевой токсокоинфекции или листериоза.

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