Ракетную опасность объявили в Белгородской области

Сирена ракетной опасности запущена в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Вся территория Белгородской области — ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал он.

Накануне чиновник сообщил, что четыре населенных пункта Белгородской области подверглись атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, были атакованы село Терезовка Шебекинского городского округа, село Козинка Грайворонского округа, хутор Климовое в Борисовском районе и село Демидовка Краснояружского района. В результате атак ранение получил один человек.

В этот же день в Минобороны сообщали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Согласно сообщению ведомства, беспилотный летательный аппарат был уничтожен около 13:00 мск.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее дроны ВСУ ранили двоих мирных жителей Белгородской области.