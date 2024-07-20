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В Магадане стартовал чемпионат по промывке золота вручную

Чемпионат по промывке золота вручную стартовал в Магадане

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НИТУ «МИСиС» и Университет Клемсона

Участники чемпионата «Старательский фарт» в Магадане приступили к промывке золота. Об этом рассказал организатор фестиваля, председатель «Ассоциации недропользователей Магаданской области» Александр Басанский, чьи слова приводит РИА Новости.

Фестиваль «Старательский фарт» проводят в Магадане в восьмой раз. Это единственные соревнования по промывке золота в России.

Всего в испытаниях попытают старательскую удачу 60 человек. Участники из разных регионов страны будут промывать золото лотком из обогащенного золотоносного песка. Намывший максимальное количество драгоценного металла за 15 минут получит приз в один миллион рублей.

«Участники промывают золотоносные пески из одного из полигонов. За ними наблюдает жюри, состоящее из опытных геологов и золотодобытчиков. Победить может любой», — рассказал Басанский.

Он добавил, что в прошлые разы проведения чемпионата максимальное количество золота намывали как опытные старатели, так и новички.

До этого ученые нашли альтернативный способ добычи золота при помощи бактерий. Они обнаружили способ выделения сульфидов, содержащих золото и сурьму, из комплексных многокомпонентных руд. Для этого используются не агрессивные химические реагенты, а сибирские бактерии.

Ранее сообщалось, что в России ужесточат надзор за вывозом золота.

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