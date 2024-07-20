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Shaman объяснил, зачем выступил у посольства США

Shaman назвал выступление у посольства США ответом РФ на блокировку на YouTube

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Певец Ярослав Дронов (Shaman) заявил, что выступил у американского посольства в Москве в ответ на блокировку YouTube-аккаунтов российских знаменитостей. Его слова передает РИА Новости.

«А я уже это делаю. Именно поэтому я сейчас здесь и сейчас у американского посольства. И вы сейчас все увидите, и весь мир увидит. Мне главное — то, что происходит в России», — заявил артист.

Дронов назвал митинг у американского посольства США историческим событием, которое творит не он, а вся страна.

Митинг прошел 19 июля. К концерту начали готовиться заранее, напротив посольства установили сцену и экран, на месте дежурили сотрудники полиции. К вечеру у здания собрались люди в одежде с символикой певца, российскими флагами и георгиевскими лентами.

Сам Shaman появился на мероприятии после десяти часов вечера. Он исполнил несколько своих песен, в том числе «Я русский», а также представил композицию «Душа нараспашку» и клип на нее. На здание американского посольства спроецировали российский триколор. Подробнее — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

Ранее Shaman с женой станцевал на концерте Лепса и публично поцеловал ее.

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