Россиян предупредили, что риск загрязнения блюд опасными микроэлементами возрастает летом

Летом уровень контаминации пищевых продуктов, иными словами, загрязнения блюд опасными для человека микроэлементами, возрастает в связи с активным ростом и размножением бактерий при высокой температуре. Поэтому, чтобы обезопасить пищевую продукцию от появления бактерий, необходимо соблюдать требования к хранению. Об этом «Газете.Ru» рассказала заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева.

«Порча пищевых продуктов происходит под воздействием бактерий (энтеробактерии, патогенные стафилококки, бациллы, клостридии, вибрионы), дрожжей, плесневых грибов, которые, развиваясь на поверхности и внутри пищевых продуктов, вызывают их ослизнение, гниение, скисание, прогоркание. В результате этих процессов изменяется цвет, консистенция, вкус и запах», — объяснила она.

Пищевые отравления чаще всего возникают при употреблении скоропортящихся продуктов: мяса, рыбы, птицы, яиц, молока и продуктов из них, фастфуда, салатов с заправкой (сметана, майонез), кондитерских изделий с кремом и др.

Для предотвращения пищевых отравлений продукты и готовые блюда необходимо хранить при температуре от +2 °C до +6 °C (температура бытового холодильника) и придерживаться безопасных сроков хранения.

«Например, мясные продукты — шашлык свиной, бараний или говяжий хранят не более 36 часов. Котлеты, биточки, бифштексы, субпродукты и паштеты могут храниться в холодильнике при указанных температурах не более 24 часов. Обработанные овощи и зелень, салаты из сырых овощей и фруктов без заправки необходимо использовать в течение 18 часов. Если вы заправили салат майонезом или каким-то другим соусом — в течение 12 часов. Самый маленький срок хранения у салатов с консервированными овощами и яйцами: их нужно употребить в пищу в течение 6 часов», — добавила эксперт.

Рыба и рыбные изделия не могут храниться более 24 часов. Копченая и жареная рыба годны к употреблению в пищу до 48 часов. Молоко и молочные продукты рекомендуется расходовать в течение 36 часов. Чуть дольше хранятся кисломолочные продукты — ряженка, кефир, творог, домашний сыр — до 3 суток. Кондитерские изделия, пирожки, желе хранятся не более 24 часов, торты с заварным кремом или кремом из взбитых сливок — не более 18 часов.

«Пищевые продукты и готовые блюда, хранящиеся при высокой температуре (фастфуд, салаты, сэндвичи, мясо- и молочные продукты), могут быть безопасными для употребления только в течение 1-2 часов», — резюмировала Абдуллаева.

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