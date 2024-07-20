Привычка жевать карандаши и ручки может привести к раку полости рта, заявила врач

Жевание карандашей, ручек и прочих письменных принадлежностей является одной из наименее очевидных причин возникновения новообразований в полости рта. Об этом «Газете.Ru» рассказала челюстно-лицевой хирург, имплантолог и пародонтолог Юлиана Романова.

«Обладатель этой вредной привычки не только постоянно травмирует слизистую оболочку, но и делает это в одних и тех же местах. Что в свою очередь провоцирует формирование незаживающих афт, язв и последующий неадекватный ответ иммунной системы организма. Одним из ярких примеров является афта Беднара — незаживающая рана посередине неба, возникающая из-за привычки «тыкать» эту зону ручкой или карандашом», — объяснила она.

Любовь к обжигающе горячим, острым и кислым продуктам также нередко является триггером для разного рода патологических процессов. А системное употребление подобных продуктов практически всегда приводит к необратимым термическим и химическим повреждениям пищевода, желудка и кишечника.

«При этом проявления варьируют от легкого гастрита до злокачественных новообразований. В полости рта ситуация развивается по тому же сценарию, но с небольшой отсрочкой, так как ротовой эпителий менее восприимчив к разного рода травмирующим факторам. Тем не менее по той же причине такие новообразования в полости рта дольше остаются без внимания», — добавила врач.

Острые и нависающие края коронок, пломб и сколы зубов являются одной из наиболее распространенных причин онкологических процессов в полости рта.

«Именно они способны длительное время механически травмировать слизистую оболочку щек и языка, формируя сначала эрозии, язвы и намины, а затем — рубцы и разрастания из фибром и папиллом с тенденцией к озлокачествлению. Именно по этой причине длительность существования таких конструкций в полости рта прямо пропорциональна вероятности формирования в зоне их расположения разного рода новообразований», — отметила стоматолог.

Еще одна привычка — курение любых видов табачных изделий и их заменителей. Сейчас многие производители различных аналогов табачной продукции, в том числе электронных одноразовых сигарет, вейпов и айкосов, позволяющих избавиться от никотиновой зависимости, позиционируют их как сравнительно безвредные продукты.

«На самом деле, как вейпы, так и электронные сигареты, содержат в составе огромное количество химических соединений, наносящих слизистой оболочке полости рта, как минимум, такую же химическую травму, как смолы, содержащиеся в обычной сигарете. А по количеству генерируемого пара вейпы и электронки давно ее обогнали. Следовательно, площадь термически пораженной слизистой оболочки полости рта при их системном использовании гораздо больше. Одними из первых поводов серьезно задуматься являются поражение слизистой по типу «пергаментной бумаги» (плоская лейкоплакия) и ее «помутнение» на небе (лейкоплакия Таппейнера)», — рассказала специалист.

Пирсинг языка и губ также может стать причиной злокачественных поражений полости рта. Наибольшему риску подвержены обладатели массивных и негладких украшений, особенной в области языка в связи с его высокой мобильностью и соприкосновением с разными объектами при разговоре и приеме пищи.

«Часто такие украшения быстро теряют гладкость за счет увеличивающихся скоплений зубного камня, покрывающих их из-за близости выхода протоков слюнных желез. В случае с тоннелями в области щек и губ поражения слизистой оболочки также вызваны трением при разговоре и приеме пищи», — резюмировала эксперт.

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