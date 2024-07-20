Россиянам рассказали о важных правилах инвестирования для новичков

Все знают, что на фондовом рынке можно зарабатывать и увеличивать свой капитал, но не знают, как это сделать, если в инвестировании вы совсем новичок. О том, как зайти на фондовый рынок и купить свои первые ценные бумаги, «Газете.Ru» рассказал CPO инвестиционной платформы UTEX Сергей Михеев.

Если вы решили инвестировать, сначала стоит разобраться, что такое акции.

«Акции — это ценные бумаги, которые дают акционерам право собственности на публичную компанию. Это реальная доля в бизнесе, и если вы владеете большинством акций бизнеса, вы контролируете, как он работает. Фондовый рынок — это все акции, которые могут быть куплены и проданы широкой публикой на различных биржах. Откуда берутся акции? Публичные компании выпускают акции, чтобы иметь возможность финансировать свой бизнес. Цель инвестора — выбрать и купить акцию компании, которая будет расти», — объяснил эксперт.

Конечно, новичку разобраться в разнообразии акций будет сложно — фавориты и аутсайдеры на рынке постоянно меняются, но есть несколько способов, которые помогут легче и безопаснее зайти на фондовый рынок.

«Сотни тысяч компаний торгуют бумагами на биржах, поэтому невозможно отследить все изменения цен и настроений на рынке. Поэтому финансисты придумали биржевые индексы — они отражают средние изменения стоимости определенной группы ценных бумаг. Раз в квартал биржа обновляет индексы, оставляя в них только проверенные акции, которые отвечают базовым инвестиционным стандартам. Основной индикатор российского фондового рынка, который рассчитывается в рублях — Индекс Мосбиржи (IMOEX)», — отметил специалист.

Индекс отслеживает показатели 50 крупнейших компаний Московской биржи: все его компоненты — лидеры по ликвидности и рыночной капитализации. В нем представлены 10 секторов экономики, включая нефте- и газодобычу, банковскую отрасль, металл и другие.

«Новичку достаточно понять, какие компании входят в индекс и обратить на них внимание, так как они прошли отбор специалистов. Опыт показывает, что российскому инвестору не стоит проходить мимо акций банков, нефтяной индустрии, металлургии и химической промышленности. Эти три сектора составляют основу рынка и приносят большую часть всей его динамики. Начните с них, а в остальные отрасли зайдете по ситуации», — сказал эксперт.

Еще один совет — почитать аналитику инвестиционных домов. Ежегодно они публикуют рекомендации по акциям, и если в них включили определенную компанию — это уже хороший знак.

«Положительные рекомендации говорят о том, что аналитики уже дополнительно проверили бумагу, ее покупают не только спекулянты и компания интересна инвесторам. Если у акции негативные рекомендации, значит она спорная», — добавил он.

Золотое правило инвестирования — это диверсификация.

» Не нужно ставить все деньги на одну отрасль или компанию — рынок акций не идеален. Вместо этого вы можете выбрать лучшие акции из индексов и рекомендаций в подходящих вам пропорциях. Например, не больше 5-15% на каждую. Это снизит риски и одновременно увеличит доход, потому что отрасли часто растут и падают синхронно», — подчеркнул Михеев.

Следующий вопрос — с какой суммы можно начинать. Если есть цель в долгосрочной перспективе зарабатывать хорошо, то нужно будет увеличивать капитал, но начинать можно с любой суммы, хоть с тысячи рублей. Важно не забывать, что с ростом капитала будет замедляться и «скорость» получения заработка.

«Возьмите эту сумму и купите, например, акции пяти компаний из важных отраслей. К примеру, банки, нефтянка, электроэнергетика, потребительский сектор и телекоммуникации. Затем постепенно увеличивайте капитал, докладывая такую же сумму каждый месяц. Полученные деньги от продажи активов можно реинвестировать. Так доход будет выше за счет сложного процента — это процента, начисляемого на первоначальный капитал и проценты, полученные в предыдущем периоде», — посоветовал эксперт.

Заработать на акциях может даже новичок, если подойдет к инвестированию внимательно. В любом случае вкладываться в акции — это лучше, чем просто держать финансы под подушкой — инвестируя, вы защищаете свои деньги от инфляции и получаете возможность пассивно заработать и быстро приумножить свой капитал, резюмировал Михеев.

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