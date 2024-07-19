В Ростове-на-Дону в ожидании шторма ввели режим повышенной готовности

В Ростове-на-Дону в связи со штормовым предупреждением введен режим повышенной готовности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Режим повышенной готовности будет действовать с 19 часов пятницы, 19 июля, до 12 часов понедельника, 22 июля. Решение принято на внеплановом заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Градоначальник поручил коммунальным службам проверить работу ливнеприемников, наличие ограждений в местах ремонта подземных коммуникаций, а также своевременно оповещать граждан о перекрытии тех или иных участков из-за подтоплений.

Он также призвал жителей к осторожности и внимательности.

«В такую погоду водителям необходимо быть максимально внимательными во время движения. Если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки, медленно перестройтесь на обочину и переждите ливень. Не паркуйте машины под деревьями и слабо укрепленными конструкциями, на пониженных участках местности», — написал Логвиненко.

19 июля глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что период экстремальной 40-градусной жары на юге России заканчивается с сегодняшнего дня. Синоптик отметил, что в предстоящие выходные, 20 и 21 июля, а также в понедельник температура воздуха на юге страны будет на два-четыре градуса меньше.

Ранее москвичам пообещали более 50% месячной нормы осадков к воскресенью.