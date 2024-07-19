Полиция Украины косвенно подтвердила покушение на Ирину Фарион

Власти Украины косвенно подтвердили факт покушения на экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион, известную своими негативными высказываниями о русскоязычных согражданах. Об этом сообщается в Telegram-канале Национальной полиции Украины.

Фамилию пострадавшей полиция не называет.

«Полиция Львовской области устанавливает обстоятельства покушения на жизнь общественной деятельницы», — говорится в публикации.

Там же указано, что неустановленный мужчина «произвел выстрел из оружия в сторону 60-летней женщины», после чего «врачи госпитализировали пострадавшую с ранением головы».

19 июля издание «Страна.ua» сообщило, что во Львове совершено покушение на экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион, ее с тяжелыми ранениями доставили в местную больницу. Состояние женщины оценивается медиками как критическое.

Ирина Фарион известна своими жесткими и одиозными высказываниями о русском языке на Украине и в целом о тех, кто говорит на русском. Так, в октябре прошлого года она заявила, что русскоязычные жители страны «заслуживают лишь одного — полной и абсолютной утилизации».

Месяцем позже она призвала считать врагами всех использующих русский язык военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Ранее Львовский апелляционный суд восстановил Ирину Фарион в должности преподавателя местного университета «Львовская политехника», откуда ее уволили из-за оскорблений русскоязычных украинцев.