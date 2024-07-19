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В России вступающих в брак иностранцев будут проверять на факт включения в реестр

ЗАГС при заключении брака будет проверять иностранцев в списке на высылку из РФ

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Александр Поготов/РИА Новости

Органы ЗАГС при заключении браков будут проверять всех иностранцев на факт включения в реестр контролируемых лиц в рамках режима высылки. Это следует из опубликованных на сайте ГД поправок ко второму чтению законопроекта, направленного на введение режима высылки для иностранных граждан, у которых нет законных оснований находиться в России.

Статью закона о порядке госрегистрации заключения брака предлагается дополнить нормой о том, что в случае, если хотя бы одно из лиц, вступающих в брак, является иностранным гражданином или лицом без гражданства, ЗАГС проверяет факт включения сведений о таком лице в реестр контролируемых лиц, предусмотренный законодательством.

Вечером 19 июля комитет Государственной думы по делам СНГ рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект о введении миграционного режима высылки.

В этот же день спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что Госдума рассмотрит законопроекты о режиме высылки из страны нелегальных мигрантов. По словам Володина, сведения о нелегалах в России будут отправляться в Реестр контролируемых лиц. Кроме того, упрощается процедура принятия решения о высылке (отдельные полномочия передаются от судов к полиции) нелегальных мигрантов с территории РФ.

Ранее в Калининграде россияне помогли сотне мигрантов незаконно остаться на территории РФ.

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