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Москвичам пообещали более 50% месячной нормы осадков к воскресенью

Синоптик Ильин: в Москве выпадет более 50% месячной нормы осадков к воскресенью

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Владимир Астапкович/РИА Новости

К воскресенью, 21 июля, в Москве выпадет более 50% месячной нормы осадков. Об этом RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, по состоянию на 18 июля в городе уже выпало около четверти от нормы.

«Пока на вчерашний день выпало 25% от месячной нормы. Но с учетом сегодняшних суток, а еще в субботу и воскресенье будут идти дожди, общее количество подберется к 50 мл. К концу воскресенья более 50% месячной нормы», — сказал Ильин.

Синоптик уточнил, что дожди этим летом не являются самыми сильными по интенсивности. Однако их можно назвать самыми продолжительными.

Ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого говорила, что на смену аномальной жаре в столичный регион пришел холодный атмосферный фронт, сопровождаемый дождями и грозами. Однако не стоит раньше времени провожать лето, дождливая погода, по ее словам, является нормой для июля. Она также сообщила, что погода в Москве в предстоящие выходные, 20 и 21 июля, улучшится.

Ранее москвичам рассказали о погоде в выходные.

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