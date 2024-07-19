В ОДКБ предупредили об угрозе распространения терроризма из Афганистана

Вероятность распространения терроризма и связанного с ним наркотрафика из Афганистана приобрела новые формы. Об этом заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на заседании Совета Безопасности ООН, пишет ТАСС.
«Основным очагом нестабильности в Центральноазиатском регионе остается Афганистан. Несмотря на известные позитивные изменения в этой стране, вероятность распространения терроризма, радикальной идеологии и преступного наркотрафика не только не снижаются, но приобретает новые формы», – сказал Тасмагамбетов.
По его словам, в ОДКБ отмечают дополнительные вызовы, связанные с конкуренцией за природные ресурсы в регионе.
Тасмагамбетов отметил, что организации удается сохранять контроль в данном вопросе и прогнозировать возможное развитие ситуации.
До этого сообщалось, что переговоров о принятии новых стран в ОДКБ сейчас не ведется. В организации заявили, что она расширяется лишь за счет установления партнерских отношений.
Ранее постпред РФ при ОДКБ заявил, что Запад стремится «оттянуть» Армению от союзников.