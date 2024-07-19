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В ОДКБ предупредили об угрозе распространения терроризма из Афганистана

ОДКБ: вероятность прихода терроризма из Афганистана приобретает новые формы

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Ebrahim Noroozi/AP

Вероятность распространения терроризма и связанного с ним наркотрафика из Афганистана приобрела новые формы. Об этом заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на заседании Совета Безопасности ООН, пишет ТАСС.

«Основным очагом нестабильности в Центральноазиатском регионе остается Афганистан. Несмотря на известные позитивные изменения в этой стране, вероятность распространения терроризма, радикальной идеологии и преступного наркотрафика не только не снижаются, но приобретает новые формы», – сказал Тасмагамбетов.

По его словам, в ОДКБ отмечают дополнительные вызовы, связанные с конкуренцией за природные ресурсы в регионе.

Тасмагамбетов отметил, что организации удается сохранять контроль в данном вопросе и прогнозировать возможное развитие ситуации.

До этого сообщалось, что переговоров о принятии новых стран в ОДКБ сейчас не ведется. В организации заявили, что она расширяется лишь за счет установления партнерских отношений.

Ранее постпред РФ при ОДКБ заявил, что Запад стремится «оттянуть» Армению от союзников.

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