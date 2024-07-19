Участник СВО, чью могилу разрыли на Кубани, мобилизовался по липовой повестке

Военный Александр Ерин, тело которого достали из могилы на Кубани, чтобы перезахоронить в родном поселке в Тамбовской области, ушел на СВО по липовой повестке. Об этом рассказала супруга, с которой боец прожил в гражданском браке 20 лет, в беседе с ИА «Регнум».

Женщина уверена, что ее муж ушел на СВО добровольцем.

«Когда объявили частичную мобилизацию, Александр принес мне повестку, сказал, что его якобы призвали, и он отправится на СВО. Я посмотрела на нее, выглядела она правдоподобно. <...> Это потом в военкомате я узнала, что никакой повестки ему не отправляли, а пошел он на СВО как доброволец. Я подозревала, что он хочет сбежать от меня, что я ему надоела», — поделилась собеседница СМИ.

После отъезда в зону боевых действий Ерин, по словам гражданской супруги, все время созванивался с ней. Последний раз он выходил на связь 18 июля 2023 года, в тот день, когда военный скончался. Женщина целый год искала мужа и в июле 2024 года ей военкомат ответил, что мужчину захоронили в Краснодаре.

В этом же месяц тело бойца эксгумировали и перезахоронили в Первомайском — родном поселке Тамбовской области.

Ранее на Урале мать погибшего на СВО скончалась перед похоронами сына.