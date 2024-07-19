«VK Видео» использовала для наружной рекламы отзывы звезд шоу-бизнеса о работе платформы

«VK Видео» запустила в Москве и Петербурге рекламную кампанию с участием знаменитостей и героев интернет-мемов. Жители и гости двух столиц могут увидеть на наружной рекламе забавные отзывы о работе платформы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Авторы проекта отметили, что рекламная кампания «VK Видео» раскрывает идею близости платформы и зрителей.

В отзывах зашифрованы имена известных личностей, которые шутят и обыгрывают свои амплуа. Так, например, Ольга Б. призывает ничего не бояться и скачивать приложение, так как жизнь одна. Хомяк сокрушается, что теперь тапают не его, а видео. Пользователь Азамат М. пишет, что на платформе мало Азамата, Дорохов Д. утверждает, что слишком много.

С помощью рекламной кампании команда «VK Видео» намерена познакомить аудиторию с платформой, на которой можно найти разнообразный видеоконтент.