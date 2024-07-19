Очевидица рассказала о пожаре в новосибирском бараке

Во время пожара в бараке на улице Римского-Корсакова в Новосибирске происходили громкие хлопки. Об этом Сиб.фм рассказала местная жительница Юлия Ш.

По ее словам, это не первый случай возгорания барака на этой улице.

«Горели практически все бараки (а их было вроде бы 8), теперь ночами спится неспокойно. Приходится постоянно прислушиваться, чтобы то же не случилось с нашим домом, поскольку он тоже аварийный и частично расселен», — сказала женщина.

Она уточнила, что в бараке до этого жили обычные семьи, однако, два года назад началось их расселение.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщали, что пожар произошел ночью 19 июля. Пожарные потушили двухэтажное кирпичное неэксплуатируемое здание, на ликвидацию открытого огня у них ушло около полутора часов. Информация о пострадавших не поступала.

19 июля сообщалось, что в Москве из-за зарядки загорелся китайский автомобиль Omoda. По данным Telegram-канала, владелец авто справился с возгоранием при помощи огнетушителя и не пострадал. Мужчина рассказал, что его Omoda был всего год. Машину отправили в сервис для выяснения причин возгорания.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.