Растоптавшему крест дагестанцу избрали меру пресечения

Растоптавшего христианский крест блогера из Дагестана заключили под стражу. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Согласно сообщению, суд заключил под стражу 28-летнего мужчину, обвиняемого в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также обороте материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Решение было принято с учетом позиции Дорогомиловской межрайонной прокуратуры.

Отмечается, что в ходе судебного заседания обвиняемый не возражал против избрания данной меры пресечения.

17 июля новостное агентство Ura.ru опубликовало видеозапись, на которой мужчина топчет лежащий на полу православный крест. При этом он сопровождал свои действия оскорблениями в адрес верующих.

Позднее выяснилось, что запись была сделана дагестанским блогером. 19 июля главное следственное управление СК РФ сообщило, что его обвинили в хранении детского порно.

Ранее в РПЦ отреагировали на действия растоптавшего крест дагестанского блогера.