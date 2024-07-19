На трубопроводе Дон — Донбасс произошел технологический сбой

Технологический сбой стал причиной остановки подачи воды на трубопроводе Дон — Донбасс. Об этом сообщает ТАСС.

«Произошел технологический сбой на водоводе, выдавило одну из прокладок на участке в Неклиновском районе. Вынуждены были остановить водовод с целью замены этой прокладки», — говорится в сообщении.

Сообщается, что вскоре на трубопроводе устранили аварию. На данный момент идет тестирование системы и в ближайшее время водовод снова запустят.

Информация о том, что Донецк остался без подачи воды появилась днем 19 июля.

Как сообщал Telegram-канал Baza, все произошло в районе хутора Едуш в Ростовской области. Там, недалеко от местного кирпичного завода. Кто-то перекрыл задвижку и отломал штурвал. Через 10–15 минут после этого произошел гидроудар.

Незадолго до этого в центре Белгорода, посреди улицы Князя Трубецкого, из-под земли забил гейзер. В мэрии подчеркнули, что велись плановые работы по подготовке к зимнему периоду, трубу прорвало во время гидравлических испытаний.

Ранее в Белгородской области произошел прорыв в дренажной шахте.