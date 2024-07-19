Эксперт назвал дачные культуры, которые нельзя сажать рядом

Рядом с картофелем не стоит сажать огурцы, тыкву и томаты. Такой совет в интервью NEWS.ru дал депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Томаты и картофель подвержены фитофторозу, посадка их рядом способствует быстрому распространению болезни. Огурцы и картофель плохо совместимы, так как их корневые системы могут конкурировать за ресурсы, что отрицательно скажется на росте и урожайности», — объяснил Чаплин.

Картофель, по его словам, также несовместим с тыквой, поскольку способен угнетать ее корневую систему. Кроме того, вместе не выращиваются лук и горох, потому что первый выделяет вещества, замедляющие развитие второго.

Также парламентарий посоветовал не сажать капусту рядом с клубникой из-за опасности вредителей.

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова до этого рассказала, что пора сажать на участке в июле. По ее словам, середина лета — самое время для посадки редиса, дайкона, огурцов и зелени.

Дайкон сажается 15 июля. Что касается редиса, его не стоит сажать раньше 20 июля, поскольку из-за большого количества света он сразу начнет цвести, добавила специалист.

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