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Обвиняемый в подготовке теракта в Ессентуках арестован на два месяца

Суд арестовал обвиняемого в подготовке теракта на автовокзале в Ессентуках

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Depositphotos

Пятигорский городской суд арестовал на два месяца гражданина Таджикистана, обвиняемого в подготовке теракта на автовокзале в Ессентуках. Об этом сообщается в Telegram-канале судов Ставропольского края.

Злоумышленник полностью признал вину. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 сентября — на срок предварительного следствия.

По данным ФСБ, мужчина намеревался совершить теракт на автовокзале Ессентуков с применением самодельной бомбы. Для этого он изучил, в какое время там собирается больше всего людей, и подобрал место закладки динамита.

После совершения теракта злоумышленник хотел выехать в Сирию и вступить в ряды террористов. Благодаря действиям силовиков потенциального террориста удалось своевременно выявить и задержать. По месту жительства мужчины были найдены пропагандистские материалы террористического характера. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Ранее задержанный за подготовку теракта в Ессентуках заявил, что следовал приказам ИГ (организация запрещена в России).

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