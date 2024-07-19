По делу директора ИБХТН РУДН задержали еще одного фигуранта

По делу директора Института биохимической технологии и нанотехнологии (ИБХТН) Российского университета дружбы народов (РУДН) Ярослава Станишевского задержан еще один фигурант. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

До этого следствие попросило Тверской суд Москвы оправить Станишевского под домашний арест. Его обвиняют в мошенничестве.

19 июля Тверской районный суд Москвы заключил под стражу заместителя гендиректора по конкурентным процедурам Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Подмосковья по делу о получении особо крупной взятки.

А месяцем ранее сообщалось, что в Москве был задержан экс-совладелец лизинговых компаний «СГ-Транс» и «Трансфин-М» Алексей Тайчер. Официально Следственный комитет и ФСБ ничего не объявляли, но, по информации источников СМИ, дело Тайчера может быть связано с мошенническими схемами при покупке и продаже лизинговой компании.

Ранее российский суд вынес приговор журналисту WSJ Гершковичу.